Fue baleado en la cabeza: Hombre es asesinado al interior de su auto en La Granja

Al menos tres sujetos habrían llegado a atacarlo mientras él salía de un pasaje en su vehículo.

La noche de este sábado se registró un violento ataque hacia un hombre que se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de La Granja, cuando sujetos llegaron a balearlo directamente.

Preliminarmente, los atacantes serían tres hombres, los cuales llegaron el pasaje Putre portando armas de fuego y atacaron mientras la víctima estaba retrocediendo.

Qué se sabe del Vinicio en La Granja

Alrededor de las 22:30 horas del sábado, un hombre de nacionalidad chilena y de 30 años de edad, aproximadamente, se encontraba saliendo de un pasaje cuando es herido de bala.





Tras el ataque, la víctima intentó arrancar del lugar, sin embargo, pierde el control del vehículo e “ingresa a un domicilio quedando al interior”, en donde intenta descender del auto, pero termina desplomándose y falleciendo producto de sus lesiones, explicó el fiscal ECOH, Marcelo Soto.

Respecto a sus lesiones, el subprefecto Briones detalló que “la víctima presenta solamente un impacto balístico en la región craneal”.

Pese a esto último, personal de investigaciones encontró impactos de bala en locales comerciales cercanos e incluso en el mismo auto de la víctima.

Hasta el momento se desconoce alguna hipótesis sobre el motivo del asesinato.