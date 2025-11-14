Estaba junto a su hijo de 4 años: Exfigura de Colo Colo sufre violento robo de su vehículo - Chilevisión

El exgoleador estaba en la fila del AutoMac del restaurante McDonald’s de Chamisero, ubicado en la comuna de Colina, cuando fue abordado por los antisociales.

Foto: Chicureo Hoy

Un violento robo se registró en la noche de este jueves en la zona norte de Santiago, donde la víctima fue una exfigura de Colo Colo, Manuel Neira, y su hijo menor.

El hecho ocurrió pasado las 22:00 horas en la fila del AutoMac del restaurante McDonald’s de Chamisero, ubicado en el sector sur de la comuna de Colina, indicó el medio Chicureo Hoy.

Ahí, un grupo indeterminado de delincuentes encapuchados y armados abordaron al exgoleador de los albos y Unión Española, entre otros equipos, quien se encontraba junto a su hijo menor de aproximadamente 4 años de edad.

El citado medio y según la declaración de testigos, indicó que los antisociales bajaron al exfutbolista a la fuerza de su vehículo de alta gama (marca Mercedes Benz), incluso tirándolo al piso en medio del asalto.

Ahí Neira habría gritado desesperadamente por su hijo, quien aún permanecía al interior del vehículo. Finalmente, los delincuentes esperaron que la víctima sacara al menor para darse a la fuga en el auto robado.

Se agregó que a los minutos llegó al lugar Carabineros para realizar las primeras diligencias, donde horas después se logró encontrar el vehículo.