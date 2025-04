Tras casi dos años sin realizar declaraciones, habló con CHV Noticias Marta Donoso, la madre del detective de la PDI Daniel Valdés Donoso, quien fue asesinado afuera de su casa en enero de 2023.

El funcionario policial fue presuntamente asesinado por el delincuente Luis Vásquez, más conocido como "Lucho Plátano", acusado de ser un asesino en serie.

La madre de Daniel Donoso asegura que su hijo fue víctima de un homicidio por encargo, es decir, de un sicariato y no de un robo con homicidio, que es la tesis de la Fiscalía. Dentro de un mes comenzará el juicio de este caso, que para la familia todavía mantiene demasiadas interrogantes.

Declaraciones de la madre de Daniel Valdés Donoso

"No puede ser robo con homicidio, esto fue un sicariato", partió declarando la mujer. "Él investigaba delitos intelectuales y económicos e investigó a alguien de poder y yo estoy segura que descubrió algo y lo mandaron a asesinar".

"Cuando Daniel cayó al suelo se le cae el arma, este asesino se devuelve y le roba el arma, por eso quieren robo con homicidio. No me cabe la menor duda que lo mandaron a matar a mi hijo, porque ese día estaba afuera regando con un vecino amigo, y a él no le hizo nada, llegó directo a matar a Daniel", afirmó Marta Donoso.