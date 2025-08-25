“Es un maldito clandestino y ya han matado gente ahí”: Denuncian venta de drogas y alcohol en casa de Recoleta - Chilevisión

Vecinos del sector indicaron que la discoteque clandestina funciona de lunes a lunes y antes ya habían ocurrido hechos de violencia.

Un crimen se registró esta mañana en la comuna de Recoleta, donde un hombre de 35 años fue asesinado en las afueras de una casa que funcionaba como discoteque clandestina.

Cuando la víctima salió del lugar y se disponía a subir a un vehículo de aplicación fue interceptado por un sujeto que al menos le disparó en ocho oportunidades causándole la muerte en el lugar.

Vecinos del sector indicaron que la discoteque clandestina funciona de lunes a lunes y antes ya habían ocurrido hechos de violencia.

Amiga de víctima realizó grave denuncia

Una mujer que señaló ser amiga de la víctima conversó con el programa Contigo En La Mañana, donde afirmó que esa casa está tomada por la banda criminal "Los Pulpos".

"El muchacho era tranquilo, trabajador, vino a divertirse a este maldito clandestino. Él estaba bailando en este lugar y cuando iba a tomar el auto, afuera de la discoteque, le dispararon", partió declarando.

"Yo he entrado ahí, es horrible, hay droga, alcohol, esa casa es de 'Los Pulpos' y ahí ya han matado a mucha gente y nadie hace nada", agregó.