Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual - Chilevisión

12/10/2025 11:29

Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual

La niña, de 13 años y de origen peruano, había sido reportada como desaparecida desde fines de septiembre.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó el hallazgo en Chile de una niña peruana de 13 años que estaba desaparecida desde el 27 de septiembre. Se sospecha que fue víctima de delitos de explotación sexual infantil.

La alerta por su desaparición se emitió el 9 de octubre tras constatar que no ingresó por pasos habilitados al país, y que existía una “notificación amarilla” de la OCN de Lima.

La subcomisaria Loreto Domínguez de la PDI, indicó que se logró identificar que la menor en Talcahuano. Sin embargo, tras llegar al lugar no se pudo dar con su paradero. 

Posteriormente, la PDI identificó que la menor estaba en un bus que viajaba de Concepción hacia Santiago. Domínguez señaló que los funcionarios “lograron encontrar a la menor, quien descendió del bus sola” y la trasladaron a un centro asistencial para constatar su estado. 

Finalmente, la menor quedó bajo custodia de la OCN Santiago de Independencia, y la investigación continúa para determinar los responsables y las condiciones de su traslado.

