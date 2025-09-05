 Video será clave: Captan a delincuentes que asaltaban a víctimas comiendo completos en Lo Prado - Chilevisión
Minuto a minuto
“Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno Mira acá el reportaje completo de CHV Noticias: “Quiénes actúan en las sombras de las redes” “Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos "Justicia y cárcel": Trabajadores del Hospital de Osorno piden prisión para los cuatro detenidos por tortura Quiénes son los cuatro detenidos por torturas contra extrabajador en Hospital de Osorno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/09/2025 16:02

Video será clave: Captan a delincuentes que asaltaban a víctimas comiendo completos en Lo Prado

Las cámaras de seguridad del local permitieron revelar la identidad y el modus operandi de los dos sujetos que ingresaron armados a robar mientras una pareja disfrutaba de comida rápida.

Publicado por CHV Noticias

Un violento asalto se registró durante la noche del jueves en la comuna de Lo Prado, cuando dos sujetos ingresaron con armas de fuego a amenzar a la locataria y sus clientes.

Con el transcurso de las horas, se revelaron los videos de las cámaras de seguridad del recinto, los cuales permitieron conocer cómo los delincuentes ejecutaron el robo, por lo que el registro puede ser clave para dar con su paradero.

El video clave en el robo a local de comida rápida en Lo Prado

En las imágenes difundidas se ve cómo dos sujetos armados intimidan a la dueña del negocio y a una pareja de clientes que se encontraban comiendo completos. 

Las mismas cámaras captaron el momento en el que la dueña se protege escondiéndose en la parte posterior de la cafetería y los delincuentes aprovechan para sustraer casi $100 mil en efectivo

Tras el incidente, la locataria denunció que los hombres se llevaron toda la recaudación del día desde la caja registradora y que a los clientes les robaron la billetera, celulares y los obligaron a abrir sus cuentas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

“Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos

La psicóloga se refirió a los recientes fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en relación con la querella presentada contra el actor en 2024. Su familia “hasta las últimas instancias”, advirtió.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025
Publicidad