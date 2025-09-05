Video será clave: Captan a delincuentes que asaltaban a víctimas comiendo completos en Lo Prado - Chilevisión

Un violento asalto se registró durante la noche del jueves en la comuna de Lo Prado, cuando dos sujetos ingresaron con armas de fuego a amenzar a la locataria y sus clientes.

Con el transcurso de las horas, se revelaron los videos de las cámaras de seguridad del recinto, los cuales permitieron conocer cómo los delincuentes ejecutaron el robo, por lo que el registro puede ser clave para dar con su paradero.

El video clave en el robo a local de comida rápida en Lo Prado

En las imágenes difundidas se ve cómo dos sujetos armados intimidan a la dueña del negocio y a una pareja de clientes que se encontraban comiendo completos.

Las mismas cámaras captaron el momento en el que la dueña se protege escondiéndose en la parte posterior de la cafetería y los delincuentes aprovechan para sustraer casi $100 mil en efectivo.

Tras el incidente, la locataria denunció que los hombres se llevaron toda la recaudación del día desde la caja registradora y que a los clientes les robaron la billetera, celulares y los obligaron a abrir sus cuentas.