Detectaron a motociclista a 176 km/h: Cinco detenidos por conducción temeraria en la RM

De acuerdo con Carabineros se registraron 271 infracciones de tránsito por exceso de velocidad.

La jornada de este sábado personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros realizó una serie de fiscalizaciones en diferentes puntos de la capital, dejando a 5 detenidos por conducción temeraria.

Los efectivos policiales se ubicaron en puntos claves de la región Metropolitana: La Costanera Norte, Radial Nororiente, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68 y Ruta 78, entregando un total de 271 infracción de tránsito por exceso de velocidad.

Qué se sabe de los detenidos por conducción temeraria

Respecto a los detenidos, en la Autopista Radial Nororiente, específicamente en el sector de Chicureo, Carabineros detectó a dos motociclistas haciendo una carrera entre ellos, lo que los tenía manejando a 164 km/h.





Por otra parte, en la Autopista Costanera Norte, a la altura del sector Lo Curro, se identificó a un motociclista que circulaba a 176 km/h y al conductor de un Chevrolet Sonic que transitaba a 161 km/h.

Finalmente, en la Ruta 78, sector Melipilla, se detuvo a un hombre que manejaba un Chevrolet Corsa a 162 km/h.

“El objetivo de estos controles no es únicamente sancionar, sino principalmente prevenir siniestros viales y evitar que una conducta irresponsable termine con personas lesionadas o fallecidas“, indicó el mayor Nicolás Silva, de la 32ª Comisaría del Tránsito y Carreteras.