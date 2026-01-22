Descubren “minimarket” de drogas tras riña en Pudahuel: Mantenían lista de precios - Chilevisión

Este miércoles, personal policial desbarató un comercio ilegal que mantenía un grupo de sujetos en un domicilio de la comuna del Poniente de la RM.

Un "minimarket" de venta de sustancias ilícitas fue descubierto este miércoles durante un patrullaje preventivo de Carabineros en el sector de Avenida Los Mares en la comuna de Pudahuel.

El cuadrante policial había recibido un llamado telefónico en el que denunciaban una riña entre un grupo de personas en el lugar donde mantenían el comercio ilegal. Así, acudieron al punto de venta.

De inmediato los sujetos se dieron a la fuga, mientras que Carabineros pudo ingresar al inmueble, donde lo primero que vieron fue un afiche con las tarifas de las distintas drogas disponibles para su venta y los medios de pago.

Al allanar el domicilio encontraron una gran cantidad de alucinógenos dosificados, como marihuana y cocaína, entre otros. Además, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Durante el procedimiento se detuvo a un hombre de 43 años con antecedentes penales que se encontraba oculto entre unos colchones y una pared. Todos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para que enfrente a la justicia.

La policía en tanto sigue buscando al resto de los integrantes de la banda.