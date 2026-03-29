Conmoción en Magallanes: Confirman hallazgo del cuerpo de joven de 20 años en bahía de Porvenir

La identidad del cadáver encontrado fue confirmada por peritajes científicos realizados por personal de la Brigada de Homicidios junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

Durante la mañana de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la identidad de un cuerpo hallado por un grupo de pescadores en Porvenir, en la Región de Magallanes.

De acuerdo a información entregada por la institución, el cadáver corresponde a una joven de 20 años que era ampliamente buscada tras una denuncia por presunta desgracia en Punta Arenas.

La identificación se logró mediante peritajes científicos realizados por personal de la Brigada de Homicidios junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).





Investigan hallazgo de cuerpo de joven de 20 años en Magallanes

Luego de que se identificara el cuerpo, la PDI y el Ministerio Público se encuentran trabajando en esclarecer las causas de muerte.

El hallazgo generó conmoción en el sector de la bahía de la comunidad de Porvenir.