Con al menos 9 disparos: Hombre muere baleado frente a discoteque clandestina en Recoleta - Chilevisión

De acuerdo a las primeras diligencias realizadas por el equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio de la Fiscalía (ECOH), el hombre habría recibido seis impactos de balas.

Durante la mañana de este lunes, se reportó el asesinato de un hombre de 35 años a las afueras de una casa que operaría como discoteque clandestina en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a información preliminar del equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), habrían sido entre tres a seis los atacantes que perpetraron más de seis disparos.

Testigos y las cámaras de seguridad muestran que el ataque se originó por personas que se encontraban en el interior de la "discoteca" en el momento en que el hombre se iba del lugar y estaba por subir a un vehículo.

Denuncian discoteca clandestina en Recoleta

El testimonio de una de las asistentes al inmueble denuncia que este lugar sería utilizado frecuentemente por bandas criminales y que dentro de él existe tráfico de drogas, comercio sexual, entre otros ilícitos.

Otras denuncias indican que este recinto tendría distintos funcionamientos a lo largo del día. Por la mañana funcionaría como taller mecánico, mientras que durante la tarde y noche se convierte en epicentro de fiestas clandestinas, tráfico de drogas y comercio sexual.