Carabineros descubrió desarmaduría ilegal en San Bernardo: Hallaron 11 motores de autos robados

La procedencia de los motores no se limitaba a la Región Metropolitana, ya que se encontraron piezas vinculadas a robos perpetrados en distintas regiones del país.

La noche de este jueves, funcionarios de Carabineros incautaron diversas especies desde un taller mecánico clandestino que operaba como centro de desmantelamiento de vehículos robados en San Bernardo.

La intervención se produjo tras las constantes denuncias de los vecinos del sector, quienes acusaban frecuentes ruidos molestos que persistían tanto de día como de noche.

Fue así como, al llegar al lugar, los efectivos policiales observaron un portón semiabierto, donde un individuo se encontraba realizando labores de mecánica, quien posteriormente se dio a la fuga al huir por los techos.





Tras el ingreso y registro del inmueble, Carabineros descubrió una cantidad significativa de piezas vehiculares. En total, se incautaron 18 motores de diversos modelos, de los cuales 11 mantenían encargos vigentes por robo.

Los siete motores restantes presentaban sus números de serie eliminados o borrados mediante el uso de herramientas tipo galletera, lo que confirma el carácter delictual de la operación llevada a cabo en el recinto.

Además de los motores, se encontraron 80 puertas de distintos automóviles a las cuales se les habían quebrado los vidrios intencionalmente para evitar la identificación de las placas patentes. De momento, no se han registrado detenidos.