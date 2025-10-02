Balacera en Ciudad Empresarial: Motoristas mataron a tiros a una persona en Huechuraba - Chilevisión

Dos motoristas abordaron a un automóvil cerca del túnel San Cristóbal, pasadas las 19 horas, y propinaron más de 20 disparos.

La tarde de e este jueves se registró una balacera que dejó a un fallecido en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba.

Los hechos ocurrieron en Avenida El Parque con La Rinconada, cerca del túnel San Cristóbal, pasadas las 19 horas.

Dos motoristas armados abordaron un auto en el lugar y desataron un enfrentamiento con múltiples disparos en la via pública.

Producto de esto, el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante salió a pedir ayuda en dirección a la tenencia de Carabineros El Salto.

Más de 20 disparos en el lugar

Según información preliminar, la balacera fue provocada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Los sospechos propinaron más de 20 disparos al automóvil y una vez cometido el crimen, se dieron a la fuga en dirección desconocida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI quienes investigarán la dinámica del crimen.