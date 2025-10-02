 Balacera en Ciudad Empresarial: Motoristas mataron a tiros a una persona en Huechuraba - Chilevisión
Minuto a minuto
Una en el norte y dos en la región Metropolitana: ¿Cuáles son las comunas con más delitos por crimen organizado? Abogado declarará como imputado: Las aristas del caso Monsalve a casi un año de la denuncia Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer Padre hace desesperado llamado por donación: Su hijo está hospitalizado y requiere trasplante urgente “Confesó el delito de forma burlesca”: Joven mató a la gata de su abuela en Lebu y metió cuerpo en una bolsa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 22:32

Balacera en Ciudad Empresarial: Motoristas mataron a tiros a una persona en Huechuraba

Dos motoristas abordaron a un automóvil cerca del túnel San Cristóbal, pasadas las 19 horas, y propinaron más de 20 disparos.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de e este jueves se registró una balacera que dejó a un fallecido en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba. 

Los hechos ocurrieron en Avenida El Parque con La Rinconada, cerca del túnel San Cristóbal, pasadas las 19 horas.

Dos motoristas armados abordaron un auto en el lugar y desataron un enfrentamiento con múltiples disparos en la via pública.

Producto de esto, el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante salió a pedir ayuda en dirección a la tenencia de Carabineros El Salto.

Más de 20 disparos en el lugar

Según información preliminar, la balacera  fue provocada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. 

Los sospechos propinaron más de 20 disparos al automóvil y una vez cometido el crimen, se dieron a la fuga en dirección desconocida. 

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI quienes investigarán la dinámica del crimen.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

Una final al rojo vivo: El momento en que Carolina Soto se enteró que ganó Top Chef VIP

La cantante llegó a la instancia final con Mafe Bertero y Ricardo Fernández, quienes también se lucieron con sus preparaciones.

02/10/2025

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025