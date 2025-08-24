Balacera dejó un muerto y tres heridos en El Bosque: Niño de 13 años entre los lesionados - Chilevisión

Luego del ataque, las cuatro víctimas fueron llevadas al Hospital El Pino, donde se constató la muerte de una de ellas.

La tarde de este sábado se registró una balacera en la comuna de El Bosque, la cual dejó a un hombre muerto y tres personas heridas, entre ellas un niño de 13 años.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de una cancha ubicada en el pasaje Nuevo Horizonte.

Tras el ataque, las cuatro personas fueron trasladadas al Hospital El Pino, donde se confirmó la muerte de una de ellas.

Antecedentes del ataque

Afredo Cerri Grilli, fiscal adjunto de Fiscalía ECOH Metropolitana, señaló que "estamos trabajando con la finalidad de identificar, por una parte, la dinámica de los hechos y los autores de las agresiones a estas personas".

Si bien el motivo del ataque se desconoce, actualmente "se está levantando el empadronamiento de testigos, con el fin de identificar si esto se produjo un ajuste de cuentas, por una encerrona, por una riña o por algún otro conflicto".

Actualmente, el Equipo del Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encuentran trabajando en el caso.