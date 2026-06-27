Allanan talleres mecánicos en Santiago: Tres detenidos y un motor robado entre las especies incautadas

Los procedimientos se realizaron en cinco inmuebles, siendo uno de ellos, un taller clandestino ubicado en el barrio 10 de julio.

Un operativo de Carabineros logró la detención de tres personas en allanamientos a talleres mecánicos y domicilios en Santiago, Puente Alto y La Pintana.

La investigación fue desarrollada por el Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), que seguía la pista de una red vinculada al robo de vehículos motorizados en la Región Metropolitana.

Los detenidos, todos mayores de edad, serán imputados por el delito de receptación de especies.





Motor robado, escáneres y dispositivos TAG entre las especies incautadas

Durante los allanamientos, Carabineros recuperó un motor con encargo vigente por robo desde el 8 de febrero de 2023, además de tres escáneres vehiculares, incluido uno para clonar llaves.

En el operativo también fueron incautados cerca de 20 teléfonos celulares, cinco CPU, dos notebooks y 36 dispositivos TAG pertenecientes a distintas autopistas concesionadas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, ninguno de los detenidos registra antecedentes penales y la investigación continúa para establecer su eventual participación en otros delitos.