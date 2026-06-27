Adolescente es asesinado a tiros en antejardín de una vivienda en Chiguayante

De acuerdo a las primeras diligencias, al lugar habría llegado un grupo de sujetos que disparó en reiteradas oportunidades hacia el interior del inmueble.

Un joven de 16 años fue asesinado la noche del viernes en una casa ubicada en la comuna de Chiguayante, región del Bío Bío.

La víctima fue atacada con múltiples disparos y, cuando funcionarios policiales y personal de salud llegaron al lugar, el adolescente ya había fallecido.

“El lugar de ocurrencia de los hechos es un domicilio particular en el cual, en el antejardín de dicho domicilio, se habría producido precisamente el homicidio con arma de fuego “, afirmó Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de Análisis Criminal.





Sobre la dinámica de los hechos, el persecutor indicó que un grupo de sujetos, aparentemente a bordo de un vehículo, llegó hasta el lugar y efectuó múltiples disparos hacia el inmueble, impactando a la víctima, que se encontraba en el antejardín.

En la investigación también participa la Brigada de Homicidios de la PDI, donde el comisario Cristóbal Ramírez afirmó que avanzan las pericias respectivas para dar con la identidad y detención de los involucrados.