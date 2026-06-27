“En una de esas…”: Gonzalo Cáceres desclasifica por qué ingresó a la Escuela Militar

En una reciente entrevista, el maquillador reveló cuáles fueron sus motivaciones para ingresar al Ejército en su juventud y abordó la condena que cumple el exagente de la DINA, Álvaro Corbalán, a quien define como su “amigo”.

Antes de convertirse en uno de los maquilladores más conocidos de la televisión chilena y en un rostro pionero de farándula, Gonzalo Cáceres intentó cambiar el rumbo de su vida en la Escuela Militar.

Según contó en una reciente entrevista con La Cuarta, pensó que la experiencia podría cambiar la forma en que lo veían de niño: “especial“.

El maquillador aseguró que la decisión fue completamente personal. “Yo me metí a la Escuela Militar porque a mí se me ocurrió y dije: ‘Capaz que cambie, po’, en una de esas’. Y no, po‘”, relató.

Lejos de describir una experiencia amarga, afirmó que guarda buenos recuerdos de esos años. “En la Escuela Militar lo pasé maravilloso, son todos amigos míos hasta hoy“, afirmó.





“Les cosía las escarapelas y los calcetines”

El exesposo de Sarita Vásquez contó que desde pequeño asumía naturalmente roles que lo diferenciaban del resto, los cuales también le dieron un espacio durante su formación militar.

“Cuando chico era entretenido, jugaba a las bolitas, y al papá y a la mamá. Pero siempre hacía de mamá“, señaló entre risas.

Agregando que en la Escuela Militar “les cosía las escarapelas, los calcetines y todas las cosas“, antes de compararse con “Simplemente María”, popular personaje televisivo de la época.

“Si el fin de semana los castigaban, yo llegaba a las 5 de la tarde del domingo con queque, kuchen y todo para los chiquillos. Siempre. Y ellos me aman hasta hoy, y yo también a ellos”, señaló.

Su visión sobre la dictadura y Álvaro Corbalán

Durante la conversación, Gonzalo Cáceres también recordó que en la Escuela Militar conoció a Álvaro Corbalán, exagente de la DINA condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“Conocí a Álvaro Corbalán, a ‘Alvarito’, que era alférez. Yo estaba en cadetes y ahí me hice amigo de Álvaro“, rememoró, detallando que con el tiempo mantuvieron una relación de amistad.

Consultado por las condenas que pesan sobre el exmilitar, Cáceres optó por un respaldo más que por un cuestionamiento.

“Es que hay muchas cosas que se inventaron… No olvido que Álvaro era militar y lo primero que enseñan en la militar es que cuando te dan una orden, tienes que cumplirla. Él tuvo que cumplir las órdenes del jefe máximo de él. Nada más.”

En la entrevista también abordó su relación con la política. Aunque se define como un “socialista de derecha“, enfatizó que sus vínculos personales están por sobre las diferencias ideológicas.

“Nunca me metí ni siquiera en un partido político, porque me da lo mismo: si te quiero, aunque seas comunista, ¡me da lo mismo!”, cerró.