A un año del homicidio: Detienen a acusada de matar a su ex pareja en El Bosque - Chilevisión

Oficiales de la PDI detuvieron a una mujer acusada del homicidio de su ex pareja en enero de 2025 en la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana.

Durante el proceso investigativo, detectives de la Briga de Homicidios lograron establecer diversas incongruencias en las versiones de la imputada -quien en primera instancia prestó declaración en calidad de testigo- y sus familiares.

Sus dichos fueron contrastados con el análisis de imágenes obtenidas en el sector del hecho, estudio de desplazamientos de los involucrados, tráficos telefónicos y declaraciones de testigos, donde a juicio de la PDI, se determinó y acreditó su participación en los hechos.

En este contexto, conforme a las diligencias realizadas, se logró establecer que la víctima se dirigió hasta el domicilio de su ex pareja, donde también residía de forma esporádica, con quien sostuvo una discusión en la vía pública.

El Subcomisario Diego Novoa de la BH Sur indicó que se estableció "su participación como autora material de las lesiones que provocaron la muerte de la víctima en el contexto de una pelea motivada por celos".