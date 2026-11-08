Vuelve la lluvia a la RM: anuncian precipitaciones y tormentas eléctricas para este lunes

Conoce a continuación cuáles son las regiones que se verían afectadas por este fenómeno meteorológico y cuánto duraría.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de precipitaciones “normales a moderadas en corto periodo de tiempo” para la noche de este lunes, las cuales podrían llegar acompañadas detormentas eléctricas.

De acuerdo con el anuncio las regiones afectadas son: Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. En dichas zonas podrían caer hasta 20 milímetros de agua en solo unas horas.

Las zonas en que lloverá este lunes 9 de noviembre

Según dio a conocer la entidad, este fenómeno se debe a una baja segregada lo que haría que cayeran algunas gotas entre la noche del día lunes y la madrugada del martes.





Las zonas que tendrían precipitaciones son:

Valparaíso : Precordillera y valles precordilleranos.

: Precordillera y valles precordilleranos. Metropolitana : Valle y Precordillera.

: Valle y Precordillera. O’Higgins: Valle y Precordillera.

Cabe destacar que en la V Región se estiman entre 5 y 15 mm de agua, mientras que en la RM serían entre 5 y 20 mm según el sector, mismos valores que se registrarían en O’Higgins.

Tormentas eléctricas para este lunes: estas son las regiones afectadas

Un segundo anuncio de la DMC reveló que se esperan tormentas eléctricas con “precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo”.

Al igual que el aviso de precipitaciones, este fenómeno se extendería solo entre la noche del lunes y madrugada del martes.

Las regiones y sus zonas donde podrían presenciar tormentas eléctricas son: