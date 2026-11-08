6 detenidos y más de $19 millones en droga: cae importante clan familiar que operaba en La Pincoya

Las autoridades también incautaron más de $1 millón en efectivo, celulares, walkie talkies y dos vehículos de alta gama.

Personal especializado de la Policía de Investigaciones logró la caída un importante clan familiar de narcotrafincantes que operaban en la población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba.

Tras este operativo se detuvo a seis ciudadanos chilenos y se recaudó más de $19 millones entre cocaína base, cannabis y clorhidrato de cocaína.

Qué se sabe sobre este clan familiar que operaba en La Pincoya

Según dieron a conocer las autoridades, luego de un exhaustivo proceso investigativo se detectaron diversas casas que eran usadas como acopio de droga para comercialización, las cuales fueron allanadas por la Agrupación Modelo Territorial Cero de la Bicrim Huechuraba.





De acuerdo con el subprefecto Bernardo Velozo, en el procedimiento “se logró la incautación de casi 4 kilos de drogas entre Cocaína Base, Clorhidrato de Cocaína y Cannabis, todo ello avaluado en más de 19 millones de pesos”.

Asimismo se detuvo a seis personas, de las cuales dos tenían antecedentes previos, e incluso uno de estos era buscado por tener “una orden de aprehensión por el delito de Homicidio, además de antecedentes policiales por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar habitado y falsificación”.

Respecto a los bienes requisados, se notificó la incautación de dos vehículos avaluados en más de $30 millones, elementos de dosificación, más de $1 millón en dinero en efectivo, Walkie Talkies para comunicarse entre ellos y teléfonos celulares.