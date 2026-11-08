“Lo más doloroso”: la sentida despedida de esposa de víctima fatal en nuevo accidente en Ruta de la Fruta

Con románticas postales junto al arquero de María Pinto es que Andrea Romero le dedicó adiós a través de sus redes sociales.

Este domingo falleció Óscar “Pampita” Castillo, la única víctima fatal tras la colisión que se registró esta mañana entre un bus y un vehículo menor en la Ruta de la Fruta, específicamente, a la altura de San Pedro de Melipilla.

Ante esta lamentable noticia, su esposa, Andrea Romero, lo despidió en redes sociales con un desgarrador mensaje y una serie de fotografías junto al arquero del Tricolor Las Palmas, de María Pinto.

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“Mi amor, no existen palabras para describir todo lo que siento en este momento. Tu partida ha sido, sin duda, lo más doloroso que me ha tocado vivir. Me dejas el corazón en mil pedazos, pero también los recuerdos más hermosos y un amor que me acompañará por el resto de mi vida”, partió diciendo Andrea.

Agradeciéndole por todo lo que hizo por ella, agregó: “Me enseñaste a ver la vida de una manera diferente, a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar cada momento y a encontrar felicidad en lo más simple. Quiero recordarte siempre así: feliz, alegre, lleno de vida y con esa luz tan especial que iluminaba cualquier lugar donde estuvieras“.





“Gracias por amarme tal como soy, por cuidarme, por consolarme en mis momentos difíciles y por siempre intentar sacarme una sonrisa. Me siento inmensamente afortunada de haber tenido el privilegio de ser tu esposa y de compartir una historia de amor tan hermosa contigo. Si la vida me diera la oportunidad de volver a elegir, te elegiría a ti una y mil veces más”, comentó emocionada.

“No sé cómo será la vida sin ti, pero te prometo que lucharé por cumplir mis sueños, alcanzar mis metas y seguir adelante, tal como tú hubieras querido. Llevaré conmigo cada una de tus enseñanzas y trataré de disfrutar la vida por los dos, aunque hoy parezca imposible”, enfatizó Andrea.

Segura de que este no fue un adiós definitivo, cerró: “Dicen que la muerte nos separa, pero yo creo que solo separa nuestros cuerpos, porque nuestras almas y nuestro amor seguirán unidos para siempre. Espero que algún día volvamos a encontrarnos y podamos continuar esta hermosa historia que construimos juntos. Fuiste, eres y siempre serás el amor de mi vida. Te amé, te amo y te amaré por siempre, mi amor”.