 Alertan posible ola de calor: Allison Göhler advirtió temperaturas sobre 30° para esta semana - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámaras de seguridad captan violenta golpiza a dos conserjes en edificio de Santiago Centro Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos Cometieron grave error: Así cayó peligrosa banda que asaltaba a estudiantes universitarios “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
15/10/2025 10:24

Alertan posible ola de calor: Allison Göhler advirtió temperaturas sobre 30° para esta semana

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30°C o más, especialmente desde el viernes hasta el domingo, con noches cálidas que dificultarán el descanso.

Publicado por CHV Noticias

Después de días frescos y primaverales, la región Metropolitana experimentará una ola de calor intensa durante el próximo fin de semana.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 °C o más, especialmente desde el viernes hasta el domingo, con noches cálidas que dificultarán el descanso.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, indicó que este miércoles 15 de octubre será el día más frío de la semana, con una máxima de 23°, algo totalmente distinto para lo que se avecina en los próximos días.

Se viene ola de calor para este fin de semana

Según afirmó Göhler, para este viernes se esperan 30° o 31° en Santiago, mientras que el sábado las temperaturas llegarían a 32°.

"Si llega a ocurrir esto, podríamos estar hablando de una posible ola de calor (...) Si durante tres días consecutivos superamos los 28,8°, podríamos estar hablando de la primera ola de calor de esta primavera", explicó.

Cabe mencionar que una ola de calor es un periodo prolongado (normalmente varias jornadas) con temperaturas significativamente más altas de lo normal para la región y estación.

¿Por qué en Santiago se percibe más calor?

En zonas urbanas como Santiago, el fenómeno se intensifica por el efecto de "isla de calor urbano":

  • Los materiales de construcciónel asfalto y la alta densidad edilicia acumulan calor durante el día y lo liberan durante la noche, dificultando una recuperación térmica.

La meteoróloga de Chilevisión indicó que es normal que en estas fechas se registren alzas de temperaturas, considerando que se vendrán intensos meses de verano.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025
Publicidad