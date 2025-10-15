Alertan posible ola de calor: Allison Göhler advirtió temperaturas sobre 30° para esta semana - Chilevisión

Después de días frescos y primaverales, la región Metropolitana experimentará una ola de calor intensa durante el próximo fin de semana.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 °C o más, especialmente desde el viernes hasta el domingo, con noches cálidas que dificultarán el descanso.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, indicó que este miércoles 15 de octubre será el día más frío de la semana, con una máxima de 23°, algo totalmente distinto para lo que se avecina en los próximos días.

Se viene ola de calor para este fin de semana

Según afirmó Göhler, para este viernes se esperan 30° o 31° en Santiago, mientras que el sábado las temperaturas llegarían a 32°.

"Si llega a ocurrir esto, podríamos estar hablando de una posible ola de calor (...) Si durante tres días consecutivos superamos los 28,8°, podríamos estar hablando de la primera ola de calor de esta primavera", explicó.

Cabe mencionar que una ola de calor es un periodo prolongado (normalmente varias jornadas) con temperaturas significativamente más altas de lo normal para la región y estación.

¿Por qué en Santiago se percibe más calor?

En zonas urbanas como Santiago, el fenómeno se intensifica por el efecto de "isla de calor urbano":

Los materiales de construcciónel asfalto y la alta densidad edilicia acumulan calor durante el día y lo liberan durante la noche, dificultando una recuperación térmica.

La meteoróloga de Chilevisión indicó que es normal que en estas fechas se registren alzas de temperaturas, considerando que se vendrán intensos meses de verano.