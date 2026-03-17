 Se acaba el verano: Lluvias vuelven a Santiago esta semana con la llegada del otoño - Chilevisión
Minuto a minuto
Nicolás Zepeda enfrenta tercer juicio: ¿Cuándo se conocerá la sentencia por el caso de Narumi Kurosaki? Gobierno retira del Congreso proyecto de negociación colectiva ramal que Boric ingresó en enero Nueva revelación en juicio de Nicolás Zepeda: Hallaron ADN de una cuarta persona en caso Narumi Kurosaki Gobierno de Kast evalúa cambios: ¿Qué es el MEPCO y cómo funciona? VIDEO | Rompieron las rejas y lanzaron piedras: Sujetos destruyen cierre perimetral en Meiggs
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/03/2026 09:56

Se acaba el verano: Lluvias vuelven a Santiago esta semana con la llegada del otoño

La meteoróloga Allison Göhler entregó este martes un pronóstico actualizado de las lluvias que podrían llegar junto al otoño esta semana. Conoce cuándo caerán chubascos en la región Metropolitana y en qué momento del día.

Publicado por CHV Noticias

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este martes su pronóstico actualizado respecto a la jornada lluviosa que acompañará la llegada del otoño en la Región Metropolitana durante esta semana.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera que las precipitaciones regresen a la capital el día viernes 20 de marzo, último día del verano, y que marcará el cambio de estación. 

Asimismo, se espera que durante esta semana Santiago presente temperaturas que irán a la baja en comparación con lo registrado durante el último mes

El otoño llega con precipitaciones: Este día lloverá en Santiago 

De acuerdo al análisis de Allison Göhler, las lluvias comenzarán el día viernes con la llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro-sur. 

Según el pronóstico, se espera que las precipitaciones comiencen durante la tarde-noche y se extiendan hasta la madrugada del día sábado

Temperaturas para esta semana

La meteoróloga de Chilevisión indicó que durante lo que queda de esta semana, se mantendrían las temperaturas alrededor de los 25°.

  • Martes: Mínima 14° y máxima 28°
  • Miércoles: Mínima 12° y máxima 30° 
  • Jueves:Mínima 11° y máxima 24°
  • Viernes: Mínima 12° y máxima 24°
  • Sábado: Mínima 11° y máxima 24°
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Terminaste la enseñanza media? Así puedes cobrar los $75 mil del Bono Cuarto Medio

Lo último

Lo más visto

“Pensé que iba a morir…”: Nicolás Zepeda revela agresiones al interior de cárcel en Francia

Durante la jornada de este martes comenzó el tercer juicio contra Nicolás Zepeda, único sospechoso de la desaparición de su expareja Narumi Kurosaki.

17/03/2026

¿Qué pasará con Zúmbale Primo? Anuncia drástica decisión tras repentina salida de su guitarrista

El grupo de cumbia ranchera declaró que la decisión no se debe a la salida del guitarrista, pues señalaron que la decisión estaba siendo "evaluada desde hace un tiempo".

17/03/2026

“¡Jamás fue!”: Diego Venegas intentó conquistar a Antonella y recibió duro rechazo en Fiebre de Baile

La artista circense aclaró la razón que motivó su negativa a la invitación de su compañero, pero no le cerró del todo la puerta a una nueva cita. Eso sí, puso sus condiciones para que se concrete

17/03/2026

¿No recibiste el ex Bono Marzo? Revisa cómo apelar al Aporte Familiar Permanente con tu RUT

Este lunes se entregó el pago al último grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2026. Si tu nombre no está en la nómina y consideras que es un error, conoce cómo apelar para hacer valer el derecho al cobro.

17/03/2026
Publicidad