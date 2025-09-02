 Regresa la lluvia a Santiago: A esta hora comienzan las precipitaciones este martes - Chilevisión
02/09/2025 09:44

Regresa la lluvia a Santiago: A esta hora comienzan las precipitaciones este martes

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que la capital tendrá chubascos durante esta tarde, las que se concentrarán en el sector precordillerano y cordillerano.

Publicado por CHV Noticias

Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para este martes, día que estará marcado por el regreso de la lluvia a Santiago.

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que hacia la tarde noche la ciudad se verá afectada por “gotitas más enfocadas en el sector precordillerano y cordillerano”

Eso sí, advirtió que “no todo Santiago las va ver”, en especial en el sector poniente en donde solo se verá “algo de llovizna”.

¿A qué hora inicia la lluvia en Santiago?

Allison Göhler detalló que la lluvia se presentará en Santiago hacia la tarde noche de este martes, pero solo en el sector oriente de la capital. 

Esto se producirá por una banda que está generando cielo cubierto en gran parte de la costa y que llegando a la precordillera genera la posibilidad de que caiga algún chubasco en sectores altos.

