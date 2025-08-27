Regresa la lluvia a Santiago: Este es el día en que vuelve el frío y las precipitaciones - Chilevisión

Con un retorno inminente de temperaturas frías, lloviznas y chubascos. Así estará el tiempo para lo que resta de semana en Santiago según la meteoróloga Allison Göhler.

La experta anticipó el fin de las temperaturas primaverales de los últimos días y se la jugó con el regreso de los días nublados y las precipitaciones en la capital, especialmente para el fin de semana.

La situación irá cambiando progresivamente hacia el día sábado, cuando la zona central reciba directamente chubascos. Antes, estará nublado y habrá lloviznas.

Revisa el pronóstico del tiempo para lo que queda de semana según Allison Gohler: