 Regresa la lluvia a Santiago: Este es el día en que vuelve el frío y las precipitaciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/08/2025 08:16

Regresa el frío y lluvia: Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago

La experta Allison Göhler anticipó el regreso de los días nublados y las precipitaciones en la capital.

Con un retorno inminente de temperaturas frías, lloviznas y chubascos. Así estará el tiempo para lo que resta de semana en Santiago según la meteoróloga Allison Göhler.

La experta anticipó el fin de las temperaturas primaverales de los últimos días y se la jugó con el regreso de los días nublados y las precipitaciones en la capital, especialmente para el fin de semana.  

La situación irá cambiando progresivamente hacia el día sábado, cuando la zona central reciba directamente chubascos. Antes, estará nublado y habrá lloviznas. 

Revisa el pronóstico del tiempo para lo que queda de semana según Allison Gohler:

  • Miércoles 27: Máxima 21°, mínima 6° (parcial).
  • Jueves 28: Máxima 14°, mínima 9° (nublado).
  • Viernes 29: Máxima 13°, mínima 9° (llovizna).
  • Sábado 30: máxima 14°, mínima 7° (chubascos).
Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025
Publicidad