Elecciones 2025: A esta hora se registrarán las temperaturas máximas según Allison Göhler - Chilevisión

Allison Göhler anticipó cómo estará el tiempo durante esta jornada dominical de Elecciones 2025. La meteoróloga de Chilevisión adelantó que las temperaturas máximas se registrarán “entre las 4 y las 5 de la tarde. Ahí es dónde el calor va a ser mucho más pesado y lo va a sentir sobre todo si hay fila”. También llamó a ser prevenidos pues “puede generarse un golpe de calor, sobretodo en las personas que son adultos mayores, así que mejor no exponerse a eso”. Es por ello que recomendó a los votantes a “hidratarse bien, venir con ropa liviana y en lo posible protegerse los ojos con anteojos, gorros o sombrillas”.