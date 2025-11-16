 Elecciones 2025: A esta hora se registrarán las temperaturas máximas según Allison Göhler - Chilevisión
16/11/2025 11:54

Elecciones 2025: A esta hora se registrarán las temperaturas máximas según Allison Göhler

Allison Göhler anticipó cómo estará el tiempo durante esta jornada dominical de Elecciones 2025. La meteoróloga de Chilevisión adelantó que las temperaturas máximas se registrarán entre las 4 y las 5 de la tarde. Ahí es dónde el calor va a ser mucho más pesado y lo va a sentir sobre todo si hay fila”. También llamó a ser prevenidos pues puede generarse un golpe de calor, sobretodo en las personas que son adultos mayores, así que mejor no exponerse a eso”. Es por ello que recomendó a los votantes a hidratarse bien, venir con ropa liviana y en lo posible protegerse los ojos con anteojos, gorros o sombrillas”.

