Eduardo Sáez expone el factor que podría ser clave en el combate a los incendios forestales - Chilevisión

 Eduardo Sáez expone el factor que podría ser clave en el combate a los incendios forestales
21/01/2026 16:21

Eduardo Sáez expone el factor que podría ser clave en el combate a los incendios forestales

De acuerdo al experto, las máximas podrían disminuir ligeramente "en la medida en que nos acercamos a la costa" durante las próximas horas, provocado por un ligero cambio en las condiciones. 

Continúa la emergencia por los incendios forestales en la zona sur del país y las condiciones del tiempo se han transformado en un factor importante para el combate de las llamas.

Las altas temperaturas y el viento en varias direcciones han contribuido a la expansión de los distintos focos del siniestro. No obstante, la situación en los termómetros podría cambiar.

De acuerdo al meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, las máximas podrían disminuir ligeramente "en la medida en que nos acercamos a la costa" durante las próximas horas. 

Revisa el pronóstico del tiempo en las zonas afectadas por los incendios forestales

¿La razón?. Los efectos de un cambio de masa de aire y la vaguada costera.

Según el experto, lo que podría suceder es que "la humedad de la vaguada costera se potencie, suba y genere una llovizna, pero local, solamente en la playa, y eso significa que ya va a ayudar a apagar algunos focos". 

A continuación, revisa el detalle de las probables temperaturas máximas por zonas afectadas por los incendios:

  • Quillón (31°)
  • Pocollay (28°)
  • Los Ángeles (29°)
  • Angol (28°)
  • Victoria (30°)

¿Cuál es la situación de los incendios forestales en el sur? Esto dice el balance de Conaf

De acuerdo a información entregada por Conaf, 41 incendios ya han sido controlados, pero aún hay 22 focos activos.

De este total, 5 corresponden a la región del Ñuble, 7 a la del Biobío y 8 a La Araucanía.

