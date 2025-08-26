De calor veraniego a frío invernal en tres días: Revisa el tiempo para la semana junto a Allison Göhler - Chilevisión

"Vamos a tener las cuatro estaciones en una semana". Así anticipa la experta el tiempo de esta semana en Santiago. Revisa acá el pronóstico.
Las temperaturas de la región Metropolitana tendrán importantes oscilaciones durante esta semana, según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.
Esto porque Santiago pasará de un calor casi veraniego a un frío invernal en apenas tres días.
Según la experta, el tiempo para el fin de semana podría incluir precipitaciones en la capital.
"Estamos hablando de montos chiquititos, de menos de 3 milímetros. Esta perturbación que se está formando va a afectar más la cordillera, pero igual podría dejar sus gotitas en algunos sectores de Santiago", indicó.
"Vamos a tener las cuatro estaciones en una semana", cerró.