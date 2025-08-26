De calor veraniego a frío invernal en tres días: Revisa el tiempo para la semana junto a Allison Göhler - Chilevisión

Las temperaturas de la región Metropolitana tendrán importantes oscilaciones durante esta semana, según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

Esto porque Santiago pasará de un calor casi veraniego a un frío invernal en apenas tres días.

Según la experta, el tiempo para el fin de semana podría incluir precipitaciones en la capital.

"Estamos hablando de montos chiquititos, de menos de 3 milímetros. Esta perturbación que se está formando va a afectar más la cordillera, pero igual podría dejar sus gotitas en algunos sectores de Santiago", indicó.

"Vamos a tener las cuatro estaciones en una semana", cerró.

Revisa acá las temperaturas para hoy y el resto de la semana en Santiago: