 De calor veraniego a frío invernal en tres días: Revisa el tiempo para la semana junto a Allison Göhler - Chilevisión
Minuto a minuto
26/08/2025 08:23

De calor veraniego a frío invernal en tres días: Revisa el tiempo para la semana junto a Allison Göhler

"Vamos a tener las cuatro estaciones en una semana". Así anticipa la experta el tiempo de esta semana en Santiago. Revisa acá el pronóstico.

Publicado por CHV Noticias

Las temperaturas de la región Metropolitana tendrán importantes oscilaciones durante esta semana, según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

Esto porque Santiago pasará de un calor casi veraniego a un frío invernal en apenas tres días.

Según la experta, el tiempo para el fin de semana podría incluir precipitaciones en la capital.

"Estamos hablando de montos chiquititos, de menos de 3 milímetros. Esta perturbación que se está formando va a afectar más la cordillera, pero igual podría dejar sus gotitas en algunos sectores de Santiago", indicó. 

"Vamos a tener las cuatro estaciones en una semana", cerró.

Revisa acá las temperaturas para hoy y el resto de la semana en Santiago:

  • Martes 26 de agosto: Máxima 26°C y mínima 3°C.
  • Miércoles 27: Máxima 21°C y mínima 5°C.
  • Jueves 28: Máxima 16°C y mínima 9°C.
  • Viernes 29: Máxima 13°C y mínima 8°C.
Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

