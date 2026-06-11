¿Siguen las heladas en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días

Este jueves se registró una de las mañanas más frías en lo que va del año, con una temperatura mínima de 2°.

Tras las precipitaciones de este miércoles en la Región Metropolitana, este jueves se esperaba una de las mañanas más frías en lo que va del año y así fue.

En Santiago, esta jornada comenzó con una temperatura mínima de 2° , mientras que en otras zonas se alcanzó los -2°. La máxima, por otro lado, será de 18°.

Esto lo anticipaba la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) este miércoles, al emitir una advertencia agrometeorológica por las fuertes heladas que se registrarían en cinco regiones del país.

¿Siguen las heladas? El pronóstico del tiempo del resto de la semana

Según Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, desde este viernes hasta el sábado, las temperaturas máximas bajarán un par de grados, debido a que la nubosidad se acercará a la capital.

Sin embargo, gracias a eso, las mínimas incrementarán a 8° y 9°, después de esta fría mañana de jueves con 2°.

Además, para el término del fin de semana, se espera una jornada más cálida, ya que los termómetros alcanzarían los 20° el domingo.