Seguirán las lluvias: Allison Göhler detalló día por día cómo precipitará en la Región Metropolitana

La meteoróloga de Chilevisión confirmó que la lluvia en medio de esta anómala primavera no dará tregua, pues los próximos días ingresarán nuevos sistemas frontales al continente.

Un invierno versión extendida parece estar viviendo la zona centro-sur debido a las intensos sistemas frontales que los últimos días han dejado fuertes precipitaciones en buena parte del país.

Estos frentes de mal tiempo, inclusive, la semana pasada provocaron la caída de granizos en la mayoría del radio urbano de Santiago, dejando insólitas postales si consideramos esta época del año.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, adelantó que la primavera seguirá recibiendo lluvia, al menos hasta la próxima semana, pues las lluvias seguirán estos días con nuevos frentes de mal tiempo por delante.

Sin ir más lejos, la propia Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que hasta la noche de este viernes podrían afectar a siete regiones, desde Coquimbo hasta el Biobío.

Región Metropolitana

Jueves 8 de octubre

Para este jueves 8 de octubre, la profesional adelantó que hay probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, con temperaturas cercanas a los 18°.

Viernes 9 de octubre

Para el día siguiente, en tanto, será la jornada con la mayor probabilidad de que no caiga lluvia, pues el cielo estará parcialmente nublado con algunos momentos de sol, aunque la temperatura no subirá de forma considerable.





Sábado 10 de octubre

El sábado los cielos nuevamente se nublarán, aunque será una jornada más fresca con una máxima que podría alcanzar los 16°. Hasta ahora, no habría posibilidad de lluvia.

Domingo 11 de octubre

Para el último día de la semana volverá la posibilidad de precipitaciones, aunque con chubascos más débiles que en las jornadas anteriores. Eso sí, la proyección es que a partir del lunes ingresarán nuevos sistemas frontales al país.