Llega la lluvia a Santiago y con mucho frío: Confirman qué día caerán precipitaciones en la capital

Se indicó que esta lluvia estará acompañada de frío, ya que para aquel día la mínima será de 6° y la máxima apenas alcanzará los 13°.

Este lunes, la meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler, informó que el miércoles llegará la lluvia a Santiago , donde indicó que las precipitaciones iniciarán durante las primeras horas de aquel día.

Además, señaló que esta lluvia estará acompañada de frío, ya que el sistema viene del sur y acarrea aire polar. Por este motivo, para esa jornada la temperatura máxima se proyecta en 13°.