Heladas intensas y tormentas eléctricas: Emiten alertas en zona centro-sur por sistema frontal - Chilevisión

El intenso frontal que afecta a la zona central ha dejado llamativas postales gracias a la nieve caída en el sector oriente de Santiago. Pronto, advierten, llegará el frío y las tormentas eléctricas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por heladas moderadas a intensas y un aviso por probables tormentas eléctricas en diversas regiones del país.

Esto debido a un intenso sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur, el cual ha dejado nieve en distintos puntos de Santiago, como Las Condes, Puente Alto, Peñalolén y La Reina.

Heladas extremas para la zona centro-sur

La alerta por heladas moderadas a intensas correrá para este sábado 23 de agosto y afectará a la precordillera y valles de Valparaíso, el valle y la precordillera de la región Metropolitana y la de O'Higgins.

Los valores estimados que alcanzarán las temperaturas oscilan entre los -8° y -6° en Valparaíso, los -4° y -8° en la Metropolitana y los -4° y -8° en la región de O'Higgins.

Tormentas eléctricas con granizos

En tanto, las tormentas eléctricas con probabilidad de granizos podrían ocurrir la tarde de este viernes 22 de agosto en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.