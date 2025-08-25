Alerta en una región de Chile por vientos y posible tormenta de arena - Chilevisión

Esto, porque el pronóstico indica que una zona del extremo norte del país recibirá un fenómeno climático de "normal a moderado".

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por vientos en la región de Arica y Parinacota.

¿El motivo? Según el organismo, será por una corriente en chorro.

DMC emite aviso por vientos al norte

Región de Arica y Parinacota

De acuerdo al organismo, los vientos iniciaron esta mañana y se prolongarán hasta la noche de hoy mismo.

Cordillera: 40-60 con ráfaga de 70 km/h

Además, añaden que existe la probabilidad de tormentas de arena.