Tormentas eléctricas en el sur y viento en el norte: Estas son las alertas de la DMC vigentes para hoy - Chilevisión

 Tormentas eléctricas en el sur y viento en el norte: Estas son las alertas de la DMC vigentes para hoy
27/08/2025 10:06

Dirección Meteorológica alerta por tormentas eléctricas en el sur y vientos de 90 km/h en el norte

El organismo detalló que en dos regiones del norte habrá fuertes vientos, mientras que una del extremo sur podría sufrir tormentas eléctricas.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana, la Dirección Meteorológica emitió tres avisos por condiciones climáticas adversas en distintas comunas y regiones del país.

En el norte, las regiones de Antofagasta y Atacama podrían registrar importantes vientos, con intensidades estimadas de hasta 90 km/h.

Lo propio ocurrirá en la Isla de Pascua, donde la intensidad oscilaría entre 25 y 40 km/h, pero con rachas de hasta 50.

Además, en el extremo sur, se anticipan probables tormentas eléctricas en la región de Magallanes. 

A continuación, revisa los tres reportes del organismo:

Región de Antofagasta y Atacama:

Los vientos iniciarán la madrugada del viernes 29 de agosto y se prolongarán hasta la noche del domingo 31.

Atacama:

  • Cordillera Costa: 60-80 km/h (Sábado 30)
  • Cordillera: 60-80 km/h (Sábado 30)

Antofagasta:

  • Precordillera: 40-60 km/h (Sábado 30)
  • Cordillera: 70-90 km/h (Viernes 29), 70-90 km/h (Sábado 30), 70-90 km/h (Domingo 31).

Isla de Pascua:

Los vientos se registrarán por primera vez la tarde del jueves 28 de agosto y se extenderán hasta la tarde del viernes 29.

  • Jueves 28: 25-40 km/h, rachas de 50 km/h
  • Viernes 29: 25-40 km/h, rachas de 60 km/h

Región de Magallanes:

Las probables tormentas eléctricas están pronosticadas entre la mañana y la tarde del miércoles 27 de agosto.

