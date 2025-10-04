De calor extremo a tormentas eléctricas: alerta de la Dirección Meteorológica en regiones - Chilevisión

El organismo detalló que en regiones del norte los termómetros marcarán sobre los 30°C, mientras que al sur podrían haber tormentas eléctricas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió varios avisos por temperaturas y fenómenos climáticos extremos en varias regiones del país.
En el extremo norte, específicamente en la región de Atacama, el calor hará que los termómetros registren temperaturas sobre los 30°C.
Hacia el sur, en tanto, las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos podrían sufrir tormentas eléctricas.
Asimismo, tanto en el norte como en la zona centro sur también hay avisos meteorológicos por vientos. A continuación, puedes revisar el detalle de los reportes del organismo.
DMC emite avisos por altas temperaturas y probables tormentas eléctricas
Región de Atacama
El pronóstico prevé que las altas temperaturas empiecen durante la mañana del domingo 5 y se prolonguen hasta la tarde del lunes 6.
- Cordillera Costa y sectores de valles: Domingo 5: 28°-30° | Lunes 6: 29°-31°
- Pampa: Domingo 5: 29°-31° | Lunes 6: 30°-32°
Sur
Las probables tormentas eléctricas ya iniciaron y podrían extenderse por la tarde del sábado 4. Las zonas que podrían verse afectadas son:
- Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
- Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
- Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Litoral Interior
Vientos
En lo que respecta a vientos, estos varían según las distintas regiones, zonas y fechas.
- Tarapacá: Domingo 5 en litoral, entre 25 y 40 km/h.
- Antofagasta: Domingo 5 en litoral, entre 25 y 40 km/h con ráfagas de 50 km/h. Lunes 6 y martes 7 en cordillera, entre 60 y 80 km/h.
- Atacama: Domingo 5 y lunes 6 en litoral, entre 25 y 40 km/h con ráfagas de 50 km/h. Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 en cordillera, entre 60 y 90 km/h.
- Valparaíso: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
- Metropolitana: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
- Maule: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
- Ñuble: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
- Bíobío: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
- Isla de Pascua: Sábado 4, entre 25 y 40 km/h con rachas de 50 km/h.