De calor extremo a tormentas eléctricas: alerta de la Dirección Meteorológica en regiones - Chilevisión

El organismo detalló que en regiones del norte los termómetros marcarán sobre los 30°C, mientras que al sur podrían haber tormentas eléctricas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió varios avisos por temperaturas y fenómenos climáticos extremos en varias regiones del país.

En el extremo norte, específicamente en la región de Atacama, el calor hará que los termómetros registren temperaturas sobre los 30°C.

Hacia el sur, en tanto, las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos podrían sufrir tormentas eléctricas.

Asimismo, tanto en el norte como en la zona centro sur también hay avisos meteorológicos por vientos. A continuación, puedes revisar el detalle de los reportes del organismo.

DMC emite avisos por altas temperaturas y probables tormentas eléctricas

Región de Atacama

El pronóstico prevé que las altas temperaturas empiecen durante la mañana del domingo 5 y se prolonguen hasta la tarde del lunes 6.

Cordillera Costa y sectores de valles : Domingo 5: 28°-30° | Lunes 6: 29°-31°

: Domingo 5: 28°-30° | Lunes 6: 29°-31° Pampa: Domingo 5: 29°-31° | Lunes 6: 30°-32°

Sur

Las probables tormentas eléctricas ya iniciaron y podrían extenderse por la tarde del sábado 4. Las zonas que podrían verse afectadas son:

Biobío : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Litoral Interior

Vientos

En lo que respecta a vientos, estos varían según las distintas regiones, zonas y fechas.