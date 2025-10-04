 De calor extremo a tormentas eléctricas: alerta de la Dirección Meteorológica en regiones - Chilevisión
04/10/2025 18:33

De calor extremo a tormentas eléctricas: alerta de la Dirección Meteorológica en regiones

El organismo detalló que en regiones del norte los termómetros marcarán sobre los 30°C, mientras que al sur podrían haber tormentas eléctricas.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió varios avisos por temperaturas y fenómenos climáticos extremos en varias regiones del país.

En el extremo norte, específicamente en la región de Atacama, el calor hará que los termómetros registren temperaturas sobre los 30°C.

Hacia el sur, en tanto, las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos podrían sufrir tormentas eléctricas.

Asimismo, tanto en el norte como en la zona centro sur también hay avisos meteorológicos por vientos. A continuación, puedes revisar el detalle de los reportes del organismo.

DMC emite avisos por altas temperaturas y probables tormentas eléctricas

Región de Atacama

El pronóstico prevé que las altas temperaturas empiecen durante la mañana del domingo 5 y se prolonguen hasta la tarde del lunes 6.

  • Cordillera Costa y sectores de valles: Domingo 5: 28°-30° | Lunes 6: 29°-31°
  • Pampa: Domingo 5: 29°-31° | Lunes 6: 30°-32°

Sur

Las probables tormentas eléctricas ya iniciaron y podrían extenderse por la tarde del sábado 4. Las zonas que podrían verse afectadas son: 

  • Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
  • Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
  • Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Litoral Interior

Vientos

En lo que respecta a vientos, estos varían según las distintas regiones, zonas y fechas. 

  • Tarapacá: Domingo 5 en litoral, entre 25 y 40 km/h.
  • Antofagasta: Domingo 5 en litoral, entre 25 y 40 km/h con ráfagas de 50 km/h. Lunes 6 y martes 7 en cordillera, entre 60 y 80 km/h.
  • Atacama: Domingo 5 y lunes 6 en litoral, entre 25 y 40 km/h con ráfagas de 50 km/h. Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 en cordillera, entre 60 y 90 km/h.
  • Valparaíso: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
  • Metropolitana: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
  • Maule: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
  • Ñuble: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
  • Bíobío: Sábado 4 en cordillera, 40 km/h con rachas de 60 km/h.
  • Isla de Pascua: Sábado 4, entre 25 y 40 km/h con rachas de 50 km/h.

