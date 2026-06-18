Anuncian vientos de hasta 100 km/h para este jueves en dos regiones del país: Fenómeno seguiría hasta el fin de semana

A continuación te detallamos cómo estarán las rachas de viento durante el fin de semana.

La Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer una nueva alerta por “viento moderado a fuerte” en dos sectores de Chile, el cual podría llegar a los 100 km/hr.

De acuerdo con los expertos, estas condiciones se harían presentes hasta la noche de hoy 18 de junio.

Por otro lado, se dio aviso por vientos moderados en otras regiones, incluyendo la región Metropolitana, y que durarían hasta el fin de semana.





Alerta por viento Moderado a Fuerte

De acuerdo a lo informado en el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos este jueves 18 de junio, son:

Tarapacá: Sector Cordillera

Sector Cordillera Antofagasta: Sector Cordillera Costa, Precordillera, Precordillera Salar y Cordillera.

Revisa a continuación el detalle de la intensidad estimada del viento por kilómetros/ hora.

Otras regiones con vientos “normales a moderados”

Aquí te dejamos a conocer las rachas de viento que afectarán a la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Este fenómeno se haría presente entre el viernes 19 hasta el domingo 21, periodo en el que habrán vientos desde 25 km/h hasta rachas de 80 km/h según el sector.