Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del país

El fenómeno podría extenderse hasta el lunes 30 de marzo, con precipitaciones aisladas.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activo un aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.

Se trata de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, las que se verían afectadas por este fenómeno preferentemente durante la noche, con precipitaciones aisladas.

Según el detalle del aviso meteorológico, las tormentas podrían presentarse hasta el lunes 30 de marzo.

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