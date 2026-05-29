Adolescente de 16 años murió tras ser atropellado por bus en La Florida

La víctima recibió los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Dr. Sótero del Río, donde se terminó constatanto su fallecimiento.

Un adolescente de 16 años murió el jueves tras ser atropellado por un bus del transporte público, en la comuna de La Florida.

El fatal atropello ocurrió en la intersección de la avenida Trinidad con el eje de Vicuña Mackenna.

Por ahí circulaba un vehículo del transporte público que iba en dirección hacia el centro de Santiago, cuando impactó al adolescente.





Tras el atropello se llamó a equipos de emergencia y personal de salud le brindó los primeros auxilios al adolescente, para luego trasladarlo de urgencia hasta el Hospital Dr. Sótero del Río.

En el recinto médico se se confirmó el fallecimiento del menor de 16 de años.

Por instrucción de la Fiscalía, personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes y establecer las presuntas responsabilidades.

El conductor del bus fue arrestado y permanecerá detenido mientras se determina la dinámica del hechos.