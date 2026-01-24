Grave choque deja una persona herida en Autopista Vespucio Sur - Chilevisión

Aparentemente, el choque se habría generado luego de que un vehículo alcanzara a otro por atrás.
En horas de esta mañana se reportó un choque con volcamiento en la Autopista Vespucio Sur, específicamente en la salida de Punta Arenas, en dirección oriente, en la comuna de La Granja.
El accidente se habría ocasionado luego de que un vehículo fuera colisionado por alcance, generando que uno de estos se volcara.
Según información preliminar de Carabineros, una persona habría resultado lesionada, la que ya fue trasladada a un recinto asistencial.
Al término de esta noticia, ya se encuentran habilitadas las tres pistas de la autopista en cuestión.