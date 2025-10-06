"De todos los chilenos para ti..": El especial regalo de influencer nacional que emocionó a arquero de Nueva Caledonia - Chilevisión

Nueva Caledonia cerró su participación en el Mundial Sub 20 despidiéndose sin victorias de la cita planetaria, pero como una de las selecciones más queridas por los chilenos.

A lo largo del certamen, los hinchas locales organizaron una campaña de apoyo total a los oceánicos con cantos desde las gradas, regalos y una asistencia fiel a sus partidos en Rancagua y Talca.

Es en ese contexto que, tras la última derrota frente a Francia, el creador de contenidos Central Rústico entregó un especial regalo al guardameta, Noa Muller.

El especial regalo de chileno a arquero de Nueva Caledonia

Luego de que el seleccionado de Caledonia se despidiera de los hinchas chilenos en el Estadio Fiscal de Talca, Camilo Torres, conocido como Central Rústico, se acercó a Muller en la zona mixta para entregarle una camiseta de la selección chilena.

"Amigo, tengo un regalo para ti. La camiseta de Chile firmada por chilenos. Es un regalo de mi parte y de todos los chilenos para ti. Porque hiciste un gran torneo", comentó Torres mientras le hacía entrega de parte de la indumentaria de La Roja.

El gesto provocó la emoción del joven portero, que agradeció el regalo y manifestó su cariño y respeto por Chile: "Es hermosa, los amo mucho a todos".