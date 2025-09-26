Francia en el Mundial Sub 20: Jugadores convocados y figuras a seguir en Chile 2025 - Chilevisión

Este fin de semana comienza el Mundial Sub 20 Chile 2025 y son muchas las jóvenes promesas del futbol mundial que verán minutos durante la cita planetaria.

Una de las selecciones a prestar atención es la escudra francesa, equipo que viene de ser finalista en la Eurocopa de su categoría y buscará superar una racha de malos resultados en mundiales, tras hacer las maletas en la fase de grupos en la última edición.

Ahora en la Copa Mundial Chile 2025, el panorama proyecta ser distinto, con un plantel que supera los 10 millones de euros y que en sus listas trae a Elyaz Zidane, Lucas Michal y a las figuras del Marsella Darryl Bakola y Robinio Vaz.

Francia en el Mundial Sub 20: Jugadores convocados y figuras a seguir en Chile 2025

El entrenador, Bernard Diomède, confirmó la nómina de jugadores que espera brillar como lo hizo la Selección Francesa que se coronó campeona del Mundial Sub 20 en el año 2013:

Arqueros

Alexis Mirbach

Justin Bengui Joao

Lisandru Olmeta

Jugadores de campo

Steven Baseya

Aboubaka Soumahoro

Jaydee Canvot

Elyaz Zidane

Gady Beyuku

Bradel Kiwa

Justin Bourgault

Mayssam Benama

Dehmaine Assoumani

Rabby Nzingoula

Anthony Bermont

Darryl Bakola

Aladji Bamba

Khalis Merah

Ilane Touré

Steve Ngoura

Lucas Michel

Joan Tincres

Robinio Vaz

Keyliane Abdallah

Mathys Detourbet

Francia en el Mundial Sub 20: Figuras a seguir en Chile 2025

Elyaz Zidane: El defensa formado en el Real Madrid actualmente milita en el Betis de España. Reconocido también por ser hijo del histórico futbolista Zinedine Zidane.

Lucas Michal: El joven atacante francés de 20 años llega con un buen pasar como extremo izquierdo del Mónaco, lo que ocasionó que en tan solo tres meses su valor de mercado aumentara 400 mil euros.

Darryl Bakola: El centrocampista ofensivo es uno de los más jóvenes del plantel francés con 17 años, pero durante este año comenzó a llamar la atención tras sumar minutos en el Olympique de Marsella.

Robinio Vaz: El centrodelantero de 18 años ha llamado la atención por su velocidad y fuerza, convirtiéndose en otra de las figuras de la selección Sub 20 de Francia y del Olympique de Marsella.

