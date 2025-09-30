“Nuestros héroes”: Chilenos son virales en TikTok apoyando a Nueva Caledonia tras goleada en Mundial Sub 20 - Chilevisión

Con una derrota aplastante en su debut en el Mundial Sub 20, los seleccionadoa de Nueva Caledonia se ganaron el corazón y apoyo de los hinchas chilenos que llegaron este lunes al Estadio El Teniente de Rancagua.

En TikTok se viralizó un video en el que se ve la ovación de las gradas hacia los oceánicos tras caer por 9-1 frente a Estados Unidos. "Nueva Caledonia desde la cuna", lo titularon.

Incluso surgió una campaña entre los usuarios para llenar el estadio cada vez que juegue Nueva Caledonia.

Nueva Caledonia gana aplausos pese a perder por goleada en el Mundial Sub 20

Recientemente se difundió un video en redes sociales en el que se muestra a los jugadores de Nueva Caledonia interactuar y saltar con los hinchas chilenos antes de irse al camarín, tras perder frente a los estadounidenses.

"Para ustedes perdieron 9-1, para nosotros, nuestros héroes", escribió el usuario que registró y publicó el momento.

Lo anterior generó que en los comentarios se desatara una campaña de apoyo hacia los seleccionados: "Llénenle el estadio a Caledonia" y "el próximo partido va a estar lleno", son solo algunas de las reacciones.

Pese a la derrota, durante el encuentro Nueva Caledonia festejó su primer gol en un mundial.