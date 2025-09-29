Estados Unidos le propinó tremenda goleada a Nueva Caledonia en su debut por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Estados Unidos protagonizó la primera gran goleada del Mundial Sub 20, aplastando 9-1 a Nueva Caledonia este lunes en Rancagua.

El conjunto de las barras y las estrellas no tuvo contemplación y venció al subcampeón oceánico, que pudo plantar resistencia en su estreno por el Grupo E.

Benjamin Cremaschi con tres anotaciones, Niko Tsakiris, Frankie Westfield, Taha Habroune, Cole Campbell y un doblete de Nolan Norris le dieron una histórica victoria a los norteamericanos.

Pese a la clara supremacía, los apodados "Les Cagous" se las arreglaron para descontar con Wapae Rene Simane, quien aprovechó un grave error en la salida del arquero Adam Beaudry y anotó el gol del honor que fue celebrado por los hinchas.

Con el tiunfo, Estados Unidos lidera su zona y supera por diferencia de gol a Francia, escuadra a que a primera hora superó con muchas complicaciones a Sudáfrica.

¿Cuándo vuelven a jugar Estados Unidos y Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20?

El próximo partido de Estados Unidos en el Mundial Sub 20 será nada menos que ante Francia, duelo programado para el jueves 2 de octubre a las 17:00 horas.

En la misma jornada, Nueva Caledonia será rival de Sudáfrica a partir de las 20:00 horas.