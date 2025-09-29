Francia reaccionó a tiempo y arrancó el Mundial Sub 20 con sufrida victoria ante Sudáfrica - Chilevisión

Francia arrancó el Mundial Sub 20 con una ajustada victoria 2-1 ante Sudáfrica, partido que fue válido por la primera fecha del Grupo E.

Los galos superaron con mucho sufrimiento al actual campeón juvenil africano, quienes presentaron una gran resistencia en el duelo disputado en Rancagua.

La apertura de la cuenta llegó a los 25 minutos del primer con Anthony Bermont, extremo que aprovechó un rebote en el área y sacó un preciso remate.

Sin embargo, Los Bafana Bafana reaccionaron e igualaron el marcador luego de un penal cometido por Elyaz Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, que fue cambiado por gol por Jody Lee Ahshene.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En el segundo tiempo, los amarillos desperdiciaron claras ocasiones y el elenco europeo despertó cerca del final, con Lucas Michal colocando cifras definitivas.

El delantero del Mónaco apareció con una linda acción individual y sacó un furioso remate, dándole sus primeros tres puntos a Les Bleus en la zona que completan Estados Unidos y Nueva Caledonia.

¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Sudáfrica por el Mundial Sub 20?

En la próxima fecha, Francia chocará contra Estados Unidos el jueves 2 de octubre desde las 17:00 horas.

Por su parte, Sudáfrica enfrentará a Nueva Caledonia en la misma jornada a partir de las 20:00 horas.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E