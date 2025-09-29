Francia reaccionó a tiempo y arrancó el Mundial Sub 20 con sufrida victoria ante Sudáfrica - Chilevisión

Los galos superaron con lo justo a los Bafana Bafana en Rancagua, sumando sus primeros tres puntos en el grupo que completan Estados Unidos y Nueva Caledonia.
Lunes 29 de septiembre de 2025 | 18:54
Francia arrancó el Mundial Sub 20 con una ajustada victoria 2-1 ante Sudáfrica, partido que fue válido por la primera fecha del Grupo E.
Los galos superaron con mucho sufrimiento al actual campeón juvenil africano, quienes presentaron una gran resistencia en el duelo disputado en Rancagua.
La apertura de la cuenta llegó a los 25 minutos del primer con Anthony Bermont, extremo que aprovechó un rebote en el área y sacó un preciso remate.
Sin embargo, Los Bafana Bafana reaccionaron e igualaron el marcador luego de un penal cometido por Elyaz Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, que fue cambiado por gol por Jody Lee Ahshene.
En el segundo tiempo, los amarillos desperdiciaron claras ocasiones y el elenco europeo despertó cerca del final, con Lucas Michal colocando cifras definitivas.
El delantero del Mónaco apareció con una linda acción individual y sacó un furioso remate, dándole sus primeros tres puntos a Les Bleus en la zona que completan Estados Unidos y Nueva Caledonia.
En la próxima fecha, Francia chocará contra Estados Unidos el jueves 2 de octubre desde las 17:00 horas.
Por su parte, Sudáfrica enfrentará a Nueva Caledonia en la misma jornada a partir de las 20:00 horas.