La confesión de Tanza Varela sobre sus salidas con futbolistas: “Fueron de selección”

La influencer estuvo en Plan Perfecto y habló sobre el vínculo que tuvo algunos jugadores profesionales, remarcando que fue cuando tenía 19 años.

Tanza Varela reveló particulares anécdotas de su juventud, asegurando que salió con algunos futbolistas profesionales.

La actriz estuvo este jueves en Plan Perfecto, donde se le preguntó al panel quién había tenido un romance con jugador en un periodo de su vida.

Ante esto, la influencer confesó: “Yo me agarré a varios, jaja. Me serví a varios, pero no los voy a nombrar. Solo se lo he contado a mi marido”.





Tanza Varela habló sobre sus romances con futbolistas

Pese a que no los mencionó, la artista remarcó que “fueron de selección y de equipos más piola. Es que yo me portaba pésimo. Fue en Chile, en México me porté bien”.

Consultada sobre si los deportistas le hablan por redes sociales, Varela indicó: “¿Qué red social? Te estoy hablando cuando yo tenía 19 años y ya cumplí 35. Salí con varios futbolistas cuando era más chica. Tampoco miles, salí con 3″.

Respecto a un supuesto vínculo con Carlos Muñoz, delantero que pasó por Santiago Wanderers y Colo Colo, entre otros, afirmó que “no lo conozco. O salí con él y no me acuerdo, jaja”.

“Me ha pasado que he escuchado entrevistas de algunas personas que han dicho que han estado conmigo, que lata eso. Y no los conozco. Lo he escuchado en realities o en podcast: ‘Yo estuve con Tanza’. No lo voy a nombrar porque nada que ver, pero que lata”, agregó.

Sin embargo, con el correr de los minutos aclaró que hace algunos años “dije que Carlos Muñoz me había invitado a salir, más no salí con él. Son dos cosas distintas”.