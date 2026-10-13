El Mago reaccionó a un comentario en el que se recordó su infidelidad a la modelo española, entregando una llamativa respuesta.

Luis Jiménez nuevamente llamó la atención en redes sociales, esta vez por responder a un comentario en el que le recordaron el cuestionado “minuto”.

Tras la infidelidad a Gala Caldirola al involucrarse con Cote López, su ex esposa, la modelo española llamó la atención al contar en Primer Plano detalles de un íntimo mensaje.

En esta oportunidad, un seguidor recordó aquel episodio en una publicación que el ex futbolista subió a Instagram.





La respuesta de Luis Jiménez a comentario en redes

Aprovechando el posteo, que incluyó una serie de fotos y un video practicando surf, el usuario comentó: “Duró menos de un minuto en la tabla, tío Luchito”.

Jiménez no lo dejó pasar y contestó: “Algo es algo”, agregando un emoji de risa y tomándose con humor esta situación.

La réplica desató más respuestas de susus seguidores, quienes valoraron la forma en la que “devolvió” esta frase que terminó siendo viral.

El ex deportista ha reaparecido poco a poco en redes sociales tras el engaño a la influencer europea ocurrido en agosto, donde se terminó disculpando.

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