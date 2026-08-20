“Ninguno como Huasito”: Así quedó el Instagram de Mauricio Isla tras infidelidad de Luis Jiménez a Gala

Una vez conocida el quiebre entre el Mago y la modelo española, usuarios fueron de lleno a repletar de comentarios la última publicación del Huaso.

El quiebre de Luis Jiménez con Gala Caldirola trajo consecuencias para Mauricio Isla, ex pareja de la modelo española.

La ruptura se produjo por la infidelidad del Mago, quien confesó haberse involucrado con Cote López, su ex esposa, mientras estaba en Qatar.

De hecho, el ex futbolista pidió disculpas y aseguró que “traicioné y engañé a una persona que amo profundamente“, asumiendo la responsabilidad por sus actos.





Instagram de Mauricio Isla se repletó de comentarios

Luego de confirmarse el término de la relación, varios usuarios fueron de lleno al Instagram del Huaso y lo repletaron de comentarios.

Los seguidores del jugador nacional lo apoyaron una vez conocido esto caso, aprovechando de elogiarlos y hasta lanzar diferentes bromas.

“Grande”, “siempre fue nuestro” o “ninguno como el Huasito”, fueron solamente algunos de las respuestas que inundaron su más reciente publicación.

Isla actualmente está emparejado con Emily Matute, joven con la que ha disfrutado este periodo en el que no fichó por ningún club profesional.

Mira los comentarios acá