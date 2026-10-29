La reacción de Manuel Neira cuando le mencionan a Pamela Díaz en programa: “No demos nombres”

En pleno programa de streaming, el ex futbolista reaccionó de una forma muy llamativa cuando le recordaron una anécdota con su ex esposa.

Una curiosa escena protagonizó Manuel Neira luego de que le mencionaran a Pamela Díaz, su ex esposa.

El ex futbolista estaba conduciendo el programa “Campeones Eternos” junto a Gonzalo Fierro, espacio en el que entrevistaron a su ex compañero de Colo Colo, David Henríquez.

Fue este último el que recordó una anécdota junto a La Fiera, generando la llamativa reacción del otrora delantero nacional.





La respuesta de Manuel Neira tras mención a Pamela Díaz

Todo se originó cuando Henríquez afirmó que el apodado “Manolito “me hizo pasar una vergüenza hace unos años, dando algunos detalles.

“Cuando la Pame salió de ‘La Granja'”, mencionó el invitado, lo que llevó a Neira a interrumpirlo entre risas. “No demos nombres. Nos vamos a comerciales y volvemos, jaja”, sostuvo.

El entrevistado rememoró que Díaz “salió de La Granja e hizo un asado. Invitó al Pato Laguna y a Pablo Schilling”.

“Me puse a conversar con ellos y Manuel llega y dijo: ‘Diles ahora que los amas, que te gusta su físico’. Qué vergüenza me hizo pasar”, contó.

Si bien en un principio el ex ariete bromeó al decir “no me acuerdo”, posteriormente afirmó: “Pero hay algo más importante, que lo tuyo era natural”.

Manuel Neira y Pamela Díaz se casaron en 2006 tras varios años de relación, divorciándose poco tiempo después.