Las redes no tuvieron piedad: Los memes que dejó el inesperado empate de España con Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección española no logró imponerse en su estreno mundialista, y el histórico empate de Cabo Verde desató una ola de reacciones en redes sociales.

Sin piedad reaccionaron los usuarios de redes sociales al inesperado resultado de España y Cabo Verde en el Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La cita planetaria ya ha dejado varios resultados inesperados en la fase de grupos, pero lo de este lunes fue realmente sorpresivo: La selección que llegaba como una de las favoritas no pudo con el pequeño elenco que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Por supuesto, este empate a cero fue festinado por las hinchadas virtuales rivales.

Un inesperado empate que sacudió las redes en el Mundial 2026

La selección dirigida por Luis de la Fuente igualó sin goles ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, resultado que dejó a España con la obligación de sumar en sus próximos compromisos frente a Arabia Saudita y Uruguay.

Con el aplaudido desempeño del defensa africano de 40 años, Vozinha, Cabo Verde fue capaz de mantener el marcador igualado y defender su primer partido en el Mundial 2026 con un empate 0-0 que desató todo tipo de reacciones en redes sociales .

Así reaccionaron en redes sociales a base de memes:

todos: hoy España va a arrasar a Cabo verde el putísimo portero del cabo verde: pic.twitter.com/Xk3IJuzPAT — souul ​​❄️​​ (@frigosouul) June 15, 2026

El portero de Cabo Verde todo el primer tiempo: pic.twitter.com/LpKR2ZbM5g — ʙʟᴜᴇᴘʀɪɴᴛᴋɪʀʏᴜᴜ mundialista (@Deji_Blueprint) June 15, 2026

“Como vas a celebrar un empate” YO CELEBRANDO QUE CABO VERDE LE SACÓ EL 0-0 A ESPAÑA: pic.twitter.com/cZlOj0K6fY — Roberto Haz (@tudimebeto) June 15, 2026

*El Mundial ya no da la misma emoción que antes* Yo viendo al portero de Cabo Verde que tiene 40 años y está dando el partido de su vida contra España: pic.twitter.com/jjH3Xu4Uco — Roberto Haz (@tudimebeto) June 15, 2026