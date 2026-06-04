Estos son los 5 mejores estadios donde se jugará el Mundial 2026

Los 104 partidos del Mundial 2026 se jugarán en 16 estadios en Estados Unidos, Canadá y México. Revisa a continuación los detalles de algunos de sus mejores centros deportivos.

Queda solo unos días para que de inicio el Mundial 2026, el evento planetario que se llevará a cabo por primera vez en tres países de América: Estados Unidos, Canadá y México.

Con 104 partidos por concretarse, estos se repartirán en 16 estadios, de los cuales once de ellos están en suelo estadounidense, mientras que tres de estos se ubican en las principales ciudades de México y solo dos en tierras canadienses.

En ese contexto, Betsson acompaña a los fanáticos del fútbol en el seguimiento del Mundial 2026, una cita que no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, sino también a algunos de los estadios más reconocidos de Norteamérica.

Estadio Azteca en Ciudad de México, México

Ubicado a más de 2 mil metros de altitud, este centro deportivo acogerá por tercera vez un partido inaugural de una Copa Mundial de Fútbol, esta vez enfrentando a los dueños de casa contra la selección de Sudáfrica, siendo uno de los 5 torneos que albergará esta temporada.

Este escenario registró los históricos títulos mundiales de Pelé, junto a la selección de Brasil, en 1970 y de Diego Maradona, con la selección argentina en 1986.

Capacidad : 83.000 personas.

: 83.000 personas. Club: Club América.

MetLife Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos

Inaugurado en el año 2010, en esta ocasión acogerá la final del Mundial un año después de haber sido el escenario donde el Chelsea se coronó campeón en el Mundial de Clubes.

Del total de partidos del torneo, ocho se disputarán en este estadio ubicado a las afueras de New York, incluyendo la gran final de este certamen que no solo se llevará las miradas de los fanáticos del fútbol, sino las apuestas Mundial 2026.

Capacidad : 82.500 personas.

: 82.500 personas. Club: New York Giants y New York Jets.

GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas, Estados Unidos

Declarado el centro deportivo más ruidoso del mundo por los Premios Guinness, tras alcanzar los 142,2 decibelios durante un partido de la NFL en 2014.

Este estadio será el escenario de seis partidos, entre ellos el esperado Argentina-Argelia.

Capacidad: 76.416 personas.

Club: Kansas City Chiefs

El AT&T Stadium de Dallas en Texas, Estados Unidos

Conocido como el recinto de mayor aforo del torneo, los 2.300 metros cuadrados del centro deportivo lo convierten en el más grande del Mundial, el que albergará nueve partidos de la cita planetaria.

En este escenario se enfrentará Inglaterra a Croacia en un reencuentro tras la semifinal del Mundial 2018 que dejó victoriosos a los croatas y los llevó a una histórica final frente a Francia.

Capacidad : 94.000 personas.

: 94.000 personas. Club: Dallas Cowboys.

Estadio BC Place en Vancouver, Canadá

Los dueños de casa serán protagonistas en dos de los siete encuentros que se llevarán a cabo en este escenario entre fase de grupos y fase de eliminación directa.