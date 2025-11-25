A meses de iniciar relación: La decisión que habría tomado Cristina Morales con su pareja futbolista - Chilevisión

La periodista española, ex esposa de Gary Medel, publicó un misterioso mensaje en su Instagram y generó una ola de especulaciones.
Cristina Morales, ex esposa de Gary Medel, volvió a dar que hablar al publicar un mensaje que ratificaría el fin de su relación.
La periodista española presentó hace solamente un par de meses a su nueva pareja. Se trata de Gastón del Castillo, futbolista y hermano menor del reconocido ex jugador argentino, Sergio "Kun" Agüero.
De hecho, la comunicadora subió varias imágenes junto al trasandino, quien hace algunas semanas estuvo en su país participando en la denominada "Copa Potrero".
En las últimas horas, la influencer abrió la tradicional caja de preguntas a sus seguidores, compartiendo en un momento una llamativa frase.
"Lo que se ve no se pregunta", señaló de manera tajante, dando a entender que el vinculo aparentemente se quebró.
Ante esto, Cecilia Gutiérrez compartió la historia y afirmó en su Instagram: "Cristina, ex de Gary Medel, terminó su relación con Gastón, hermano del Kun Agüero".
En otra publicación, Morales afirmó estar "en paz" con todo lo ocurrido, preocupándose solamente por el bienestar de sus hijos.